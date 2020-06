1A Amazônia é o cenário que divide a cidade de Tabatinga (AM) e Leticia

Rede Gazeta News Guarulhos

Por /Guilherme Conde 11:53:52

A Amazônia é o cenário que divide a cidade de Tabatinga (AM) e Leticia, na Amazônia colombiana.

Leticia é a líder de casos de COVID-19 no país sul-americano, onde 35% da população de quase 48 mil habitantes contraíram o novo Coronavírus.

O ministro da Saúde da Colômbia, Fernando Ruiz em entrevista à BBC Brasil, disse que “o contágio chegou, com certeza, através do Brasil”.

Por mais que Leticia também possui fronteira com o Peru, um dos países que também está muito afetado com a pandemia junto ao Brasil e Equador, o ministro acusa o Brasil de importação do vírus.

Ruiz também afirma que tentou diálogo com os ex-ministros da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, sem maiores êxitos: “poderíamos ter uma estratégia em comum, (…) a contenção de casos seria melhor”.

Assim como o estado brasileiro do Amazonas, o estado colombiano do mesmo nome também lidera os casos, com a taxa de 43,6 casos por 100 mil habitantes, enquanto o estado brasileiro possui 521 casos para 1 milhão de habitantes, a mais grave do Brasil.

Até a publicação dessa matéria, o Ministério da Saúde do Brasil não informou data para uma reunião com o Ministério da Saúde do país vizinho.

A Amazônia é o cenário que divide a cidade de Tabatinga (AM) e Leticia