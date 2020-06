Rede Gazeta News Guarulhos

Recebeu nessa quarta-feira (27) a doação de 300 máscaras de proteção facial (face shield) da empresa Plasticbool Artigos Promocionais Eirelli, de São Paulo. A doação atendeu todos os profissionais de saúde da instituição.

O equipamento será utilizado pela equipe assistencial no tratamento dos pacientes como forma de evitar a transmissão da Covid-19. O protetor, feito de material plástico, forma uma barreira física no rosto dos profissionais de saúde que impede a dispersão no ar das gotículas de saliva, um dos vetores de disseminação do coronavírus.

A direção do HMU agradeceu aos empresários Mauro Inácio Cruz e Marli Maria dos Santos Cruz pela doação. “Ações como essa reforçam e incentivam o hospital a buscar a excelência na assistência ao paciente. Nosso propósito maior é promover a vida”, reforçou o diretor-geral do HMU, Edson Eduardo Pramparo.

O empresário Mauro Inácio Cruz relatou que, com a expansão da pandemia, a equipe da Plasticbool se mobilizou para produzir o equipamento. A empreitada contou com a colaboração do diretor da Fatec Zona Leste de São Paulo, Robson Santos, que vem ajudando em parte da produção com a injeção da haste de fixação, desenvolvida e fabricada pela Plasticbool.

O projeto ainda contou com uma doação da empresa Terphanii, do empresário André Ganie, que forneceu parte do acetato. Já a empresa Braskem colaborou com o polipropileno.

HMU recebe doação de 300 máscaras de proteção facial

