OMS Fundação criada para apoiar as necessidades críticas de saúde global

Rede Gazeta News Guarulhos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) saúda a criação da Fundação da OMS, uma entidade de concessão de subsídios independente, que irá apoiar os esforços da Organização para enfrentar os mais prementes desafios da saúde global.

12:46:50 Da /Redação

Edição /Robson Silva Moreira

Com sede em Genebra, a Fundação apoiará as necessidades globais de saúde pública, fornecendo fundos para a OMS e parceiros confiáveis ​​de execução para cumprir metas “triple bilhão” da Organização. Destaque no plano estratégico de cinco anos da OMS, esses objetivos visam: proteger 1 bilhão de pessoas de emergências sanitárias; ampliar a cobertura de saúde universal para 1 bilhão de pessoas; e garantir uma vida saudável e bem-estar para 1 bilhão de pessoas até 2023.

A Fundação que está legalmente separada da OMS, irá facilitar as contribuições do público em geral, grandes doadores individuais e parceiros corporativos da OMS e parceiros de confiança para entregar em programas de alto impacto. Seu objetivo é ajudar a ampliar base de doadores da OMS e do trabalho para um financiamento mais sustentável e previsível. A Fundação OMS irá simplificar o processamento das contribuições filantrópicas em apoio da OMS e fazer tais contribuições possíveis em todos os aspectos da saúde e da missão da OMS.

“Uma parte importante do sucesso futuro da OMS está ampliando sua base de doadores e aumentar a quantidade ea qualidade dos fundos à sua disposição ‘disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-Geral da OMS.’ A criação da Fundação da OMS, como parte da OMS de transformação, é um passo importante para este objetivo, e para alcançar a nossa missão de promover a saúde, manter o mundo seguro e servir os mais vulneráveis.”

“O anúncio de hoje é o culminar de mais de dois anos de preparação e trabalho duro por inúmeros indivíduos e organizações parceiras. Gostaria de agradecer ao professor Thomas Zeltner por liderar esta incrível aventura e fundador da organização.”

“O trabalho da OMS é vital tanto para proteger e promover a saúde global – um papel que se tornou ainda mais crucial na luz do COVID-19 pandemia. OMS realizações e contribuições para a saúde global e bem-estar da humanidade são enormes, mas não podemos tomar essas realizações para concedido. O que merece um defensor forte, independente e externa que pode apoiar e reforçar o seu impacto. Estou orgulhoso de liderar esses esforços e para criar esta peça que faltava na saúde global através da criação da Fundação da OMS “, disse o professor Thomas Zeltner, fundador da Fundação OMS e ex-secretário de Saúde da Suíça e Director-Geral da Autoridade Nacional de Saúde suíça .

Constituída sob as leis da Suíça, a Fundação tem beneficiado a partir da orientação de um Grupo Consultivo que incluiu especialistas em saúde global, filantropia, ética e finanças. Conselho da Fundação vai agora assumir todas as responsabilidades de governança e irá rever todas as decisões estratégicas e servir como órgão máximo da Fundação de tomada de decisão. Fundadores Conselheiros são: Mr. Bob Carter, Ms. Clare Akamanzi e Professor Thomas Zeltner.

Tendo em vista a COVID-19 pandemia, a Fundação OMS se concentrará inicialmente em emergências e resposta à pandemia, e também irá aumentar e os fundos de desembolsar para todos os que as prioridades de saúde pública globais em pleno alinhamento com o Estado-Membro da OMS, aprovado Programa Geral de Trabalho.

A Call to Action: Envolva-se com a Fundação OMS

saúde global importa para todos, em todos os lugares. A Fundação OMS é uma oportunidade excepcional para moldar o futuro da saúde global juntos. Seja parte desta viagem, doar agora ou se envolver em uma parceria estratégica de longo prazo e de contacto a equipe da partnerships@whfoundationproject.org . Doação on-line está ativo em www. whofoundationproject.org e doações adaptados podem ser recebidos em contato com doações @ whofoundationproject.org . Todas as doações feitas à Fundação OMS são dedutíveis na medida do possível pelas leis nacionais relevantes.

Sobre quem

A Organização Mundial de Saúde fornece liderança global em saúde pública dentro do sistema das Nações Unidas. Fundada em 1948, que trabalha com 194 Estados-Membros, em seis regiões e de mais de 150 escritórios, para promover a saúde, manter o mundo seguro e servir os mais vulneráveis. Nossa meta para 2019-2023 é garantir que um bilhão de mais pessoas têm cobertura de saúde universal, para proteger uma mais bilhão de pessoas de emergências de saúde, e fornecer mais bilhão de pessoas com melhor saúde e bem-estar.

Sobre Foundation OMS

A Fundação OMS é uma fundação de subsídios independente, focada em resolver os mais prementes desafios globais de saúde de hoje e amanhã. Através do financiamento de iniciativas de alto impacto e fazer avançar as estratégias de inovação, eficácia e resposta rápida, que vai apoiar o ecossistema de saúde global. Com sede em Genebra e juridicamente independente da OMS, a Fundação irá trabalhar de forma responsável com os doadores individuais, o público em geral e empresas parceiras para fortalecer os sistemas de saúde a nível mundial. Especificamente, a Fundação OMS irá apoiar as necessidades de saúde pública globais, desde a prevenção, saúde mental e doenças não transmissíveis para a preparação para emergências, resposta a surtos e fortalecimento do sistema de saúde.