O corte afetará, em particular, quatro fábricas na França, embora as condições ainda precisem ser parcialmente estabelecidas: Caudan (Morbihan), Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Dieppe (Seine Martitima) e Maubeuge (norte).

Além disso, o grupo francês planeja suspender seus projetos de expansão para fábricas em Marrocos e Romênia e reduzir sua capacidade de produção na Rússia, suas atividades mecânicas na Coreia do Sul e a fabricação de caixas de engrenagens na Turquia.

Segundo rumores na imprensa sobre o fechamento de fábricas francesas, o presidente Emmanuel Macron pediu “garantias” para o futuro dos trabalhadores e pressionou a Renault, alertando que o crédito garantido pelo Estado em 5 bilhões de euros só serão assinados após uma conversa no início da próxima semana.

O Estado francês é o maior acionista do grupo com 15% do capital.

A Renault registrou em fevereiro suas primeiras perdas anuais em dez anos e, em seguida, anunciou uma redução nos custos fixos de 2 bilhões de euros por ano.

As dificuldades da fabricante, que sofre com capacidade excessiva de produção, vêm antes da pandemia da COVID-19, mas a crise as agravou.

– Redução da capacidade de produção -Renault cortará cerca de 15.000 empregos no mundo, 4.600 na França