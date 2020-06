Volta do boxe a Las Vegas é autorizada com portões fechados

A Comissão Atlética do Estado de Nevada anunciou nesta quarta-feira o retorno do boxe e outros esportes de combate a Las Vegas a partir de junho, sem a presença de espectadores. 21:21:13 fonte Os responsáveis pela comissão autorizaram duas noites de boxe, apresentadas pelo promotor Top Rank, além de dois eventos do campeonato de artes marciais mistas do UFC (Ultimate Fighting Championship).

Esses serão os primeiros duelos a ocorrer em Nevada nos últimos dois meses, após o surto da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos.

Os eventos do UFC vão ocorrer em suas próprias instalações no dia 6 de junho, enquanto o gerente do Top Rank, Bob Arum, vai oferecer lutas de boxe nos dias 9 e 11 de junho no hotel MGM Grand em Las Vegas.

A decisão da comissão, anunciada em uma teleconferência, ocorre um dia após o governador do Nevada, Steve Sisolak, iniciar no estado a segunda fase de um plano de reabertura das atividades durante a pandemia, que inclui a realização de eventos esportivos sem público.

A expectativa é de que o invicto peso-pena americano Shakur Stevenson (13-0, com sete nocautes) enfrente o porto-riquenho Félix Caraballo (13-1 com dois empates e nove nocautes) na luta principal de boxe em 9 de junho.

O UFC, que já organizou três eventos em maio no estado da Flórida, estabeleceu com a comissão um plano de prevenção de contágio que inclui testar lutadores após sua chegada a Las Vegas e também após a luta.