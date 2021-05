‎Começando‎

‎Para começar com assinaturas em artigos instantâneos, navegue até as Ferramentas de Publicação da sua Página do Facebook. Na seção Artigos instantâneos, você pode selecionar a guia Assinaturas.‎

‎Para a Configuração Inicial, você precisará de um aplicativo do Facebook e um Pixel do Facebook. Eles precisam ser reclamados do mesmo gerente de negócios que sua página. Digite os detalhes na seção Configuração Inicial e envie-os para revisão. Sua aplicação será revisada, mas você pode começar com a integração imediatamente. Após a revisão e tendo concluído a integração, você pode usar o alternador na seção Go Live para disponibilizar assinaturas em artigos instantâneos aos seus leitores.‎