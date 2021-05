‎Maior rede de notícias de TV da Índia vê salto de 3,6x na receita de artigos instantâneos‎

‎Como a maior emissora de notícias da Índia, ‎ ‎a Network18‎ ‎ atinge quase 700 milhões de pessoas mensalmente através de 16 canais em 15 idiomas, fornecendo notícias gerais, regionais e de negócios. Para fornecer a melhor experiência de notícias possível aos seus leitores atuais, e para alcançar novos públicos no Facebook, a Network18 recorreu ao ‎ ‎Instant Articles‎ ‎, um formato nativo para publicar e distribuir artigos rápidos e interativos no Facebook.‎

‎”Como uma organização de notícias, sempre nos esforçamos para estar onde nossos usuários estão”, disse Puneet Singhvi, presidente de estratégia digital e corporativa da Network18. “Nosso esforço sempre foi entregar a melhor experiência de consumo de notícias, independentemente da plataforma. Percebemos que para os usuários do Facebook, que formam grande parte do nosso público geral, essa experiência ideal está dentro do próprio ecossistema do Facebook. Artigos instantâneos minimiza o atrito entre o desejo do usuário por notícias e nós sendo capazes de atender a essa necessidade.”‎

‎Desde 2018, artigos instantâneos têm ajudado a Network18 a aumentar o número de leitores e a monetização para a empresa. Artigos instantâneos ajudaram:‎

‎Cargas de página mais rápidas‎‎— Artigos instantâneos carregam mais de 4x mais rápido do que a web móvel em regiões e dispositivos‎

‎Experiência de consumo de notícias perfeita para leitores‎‎— As pessoas no Facebook abrem cerca de 44% mais artigos quando são publicados como Artigos Instantâneos em vez de um link web móvel‎ ‎Dados internos do Facebook, fevereiro de 2020‎

‎Onboarding para Artigos Instantâneos‎

‎Existem ‎ ‎várias maneiras pelas quais os editores podem embarcar em‎ ‎ Artigos Instantâneos, que vão de fácil e avançado. Chamando configurado “uma brisa”, foi essa facilidade de uso que levou a Network18 a expandir a adoção de Artigos Instantâneos de 4 de suas páginas do Facebook para 26 páginas. Após essa expansão, a empresa viu um salto significativo na receita trimestral e um aumento no tráfego mensal.‎

‎Resultados‎

‎Salto de 3,6X‎‎ na receita trimestral‎

‎Aumento de ‎‎178%‎‎ no tráfego trimestral do Facebook‎

‎Crescimento de 169%‎‎ nas interações de artigos com leitores‎ ‎De acordo com (1-2) resultado fornecido pela Network18, Q2’20 Vs Q2’19, (3) dados públicos do CrowdTangle, Q2’20 Vs Q2’19‎

‎estratégia‎

‎A Network18 desenvolveu três estratégias primárias que contribuíram para esses resultados:‎

‎Expandir artigos instantâneos entre páginas‎

‎A Network18 queria aumentar sua receita, e os Artigos Instantâneos apresentaram uma maneira de fazer isso. Ao passar de 4 para 26 páginas em artigos instantâneos, a empresa viu um salto de 3,6X na receita.‎

‎Crie artigos instantâneos nas línguas mais comuns da região‎

‎A Network18 criou artigos instantâneos em 15 das línguas mais comuns faladas na Índia para capturar a atenção dos diversos públicos. Ser o lar de mais de várias centenas de idiomas também fez com que a empresa de mídia enfrentasse o desafio de atravessar barreiras linguísticas. A Network18 percebeu que é essa presença em vários idiomas que foi o acelerador em sua história de crescimento. Agora, eles estão aprimorando em dialetos específicos para melhorar ainda mais a experiência geral.‎

‎Aumente o volume de artigos e otimize para alto engajamento‎

‎O CrowdTangle desempenhou um papel fundamental para ajudar a Network18 a planejar sua estratégia de conteúdo. Usando o CrowdTangle, eles monitoraram de perto categorias de conteúdo que impulsionaram o máximo de engajamento e aumentaram o volume de artigos nessas categorias gradualmente. O CrowdTangle também ajudou a Network18 a fazer análise de conteúdo seccional e benchmarking para seu conjunto de pares. Essa abordagem mostrou-se altamente bem sucedida, com a Network18 registrando crescimento de 40% nos volumes de artigos e crescimento de 169% nas interações de artigos.‎

‎impacto‎

‎A experiência inicial da Network18 com artigos instantâneos lhes deu a confiança para ir “tudo dentro”, resultando no aumento de 3,6X na receita e aumento de 178% no tráfego.‎