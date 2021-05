‎Mittelbayerische renova estratégia de vídeo do Facebook para ganhar elegibilidade de anúncios no fluxo‎

Rede Gazeta News Guarulhos

Mittelbayerische é uma editora de notícias regional alemã que cobre histórias locais em todo o estado da Baviera. A organização gerencia duas páginas principais do Facebook — uma delas ‎ ‎dedicada ao conteúdo de vídeo‎ ‎— enquanto a outra é uma mistura de vídeo e notícias ‎ ‎”difíceis”.‎ ‎ ‎

‎A estratégia do Facebook da Mittelbayerische atualmente se concentra em converter seus seguidores sociais em assinantes de sites para aumentar sua base de clientes. Mas a longo prazo, a publicação também pretende ‎ ‎monetizar seu conteúdo de vídeo no Facebook‎ ‎ para construir um negócio sustentável no social. Para isso, a Mittelbayerische precisou mudar sua abordagem e enfatizar o vídeo de longa forma para cumprir os padrões de elegibilidade do Facebook ‎ ‎para monetização de anúncios no fluxo.‎ ‎ ‎

‎”Com postagens de vídeo, entrevistas e vídeos ao vivo mais longos, conseguimos alcançar muitas pessoas na região via Facebook durante a pandemia COVID-19″, disse a gerente de mídia social Antonia Küpferling. “Conseguimos informá-los sobre a situação e os desenvolvimentos — e, ao mesmo tempo, aumentamos nosso número de seguidores. Além disso, com grupos regionais do Facebook dedicados às notícias DO COVID-19, demos às pessoas a oportunidade de trocar ideias e rede para ajudar uns aos outros. Com isso, queríamos fortalecer a solidariedade na região durante esse momento extraordinário.”‎

‎Resultados‎

‎Aumento de 3,6x em uploads de vídeo do Facebook de mais de 3 minutos‎‎ (comparando abril – junho de 2020 vs. janeiro – março de 2020)* ‎ ‎Mittelbayerische agora é elegível para onboarding para anúncios no fluxo‎

‎Aumento de 16,3% no total de seguidores‎‎ do Facebook para a página do Facebook do Vídeo Mittelbayerische*‎ ‎*De acordo com dados públicos do CrowdTangle, janeiro – junho de 2020‎

‎estratégia:‎

‎Crie vídeo de alta qualidade e alta intenção de forma longa.‎‎ Mittelbayerische aumentou dramaticamente sua produção de vídeo de longa forma, através da produção original de vídeo de longa forma e recarregando os vídeos existentes do Facebook Live para a video biblioteca de vídeos Mittelbayerische para os espectadores acessarem em seu lazer. A partir de abril — junho de 2020, a Página do Facebook do Vídeo Mittelbayerische publicou 62 vídeos com pelo menos três minutos de duração — um aumento de 3,6x em relação ao período anterior de três meses, quando publicou apenas 17 desses vídeos. Essa ênfase em vídeos de longa duração coincidiu com um aumento nos fãs do Facebook — a Página de Vídeo de Mittelbayerische viu um aumento de 16,3% no total de seguidores nesta janela de seis meses. ‎

‎Marque notícias de última hora para alertar os seguidores das histórias locais que mais importam.‎‎ O ‎ ‎ O ‎ ‎indicador de notícias de última hora do Facebook‎ ‎ aparece ao lado de notícias importantes e em desenvolvimento no Feed de Notícias. O indicador ajuda os editores a comunicar rapidamente notícias urgentes e aumentar a lealdade do público, ao mesmo tempo em que ajuda as pessoas a identificar as notícias mais importantes no Facebook.‎

‎Mittelbayerische anteriormente só tinha sido elegível para‎ ‎ adicionar o indicador de notícias de última hora‎ ‎ às histórias postadas em sua página do Facebook focada em vídeo. A organização votou para ter acesso ao uso do recurso em sua página de notícias primárias também, proporcionando um importante benefício aos seguidores em sua Baviera nativa. ‎

‎Aproveite os Grupos do Facebook para se conectar mais pessoalmente com os seguidores.‎‎ Para melhor informar seus leitores sobre a pandemia global, Mittelbayerische criou cinco ‎ ‎ Para melhor informar seus leitores sobre a pandemia global, Mittelbayerische criou cinco ‎ ‎Grupos do Facebook‎ ‎, cada um fornecendo atualizações COVID-19 para uma região específica da Baviera. O maior grupo, construído para a comunidade em Regensburg, ‎ ‎tem mais de 3.500 membros.‎ ‎ ‎

‎impacto:‎

‎Como resultado de sua estratégia de vídeo renovada, Mittelbayerische conseguiu elegibilidade para a bordo de anúncios no streaming.‎

