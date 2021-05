‎Tendências do Facebook ajudaram este programa de notícias de TV a aumentar a receita em 16X‎

‎Passo 4: Monetize no Facebook‎

‎As histórias de Amarin Tubtohkhao são monetizadas usando anúncios in-stream. Para gerar visualizações, histórias populares e relevantes são postadas cruzadas em duas outras páginas do Facebook do Grupo Amarin, estas incluem Amarin TV (cobrindo drama e programas de variedades) e Amarin News (conteúdo de notícias puras).‎

‎A equipe cria comportamentos intencionais de visualização, comprometendo-se com tempos de postagem consistentes. Rojamphorn disse: “Os clipes são postados em uma hora específica todos os dias. Essa regularidade criou uma base de fãs que é regularmente engajada. Ao postar ao mesmo tempo todos os dias, nos conectamos com nossa base de fãs do Facebook.”‎

‎Os criadores de conteúdo usam a ferramenta de Inteligência do CrowdTangle para monitorar o desempenho desses clipes de vídeo, bem como páginas de outros grandes parceiros de notícias. Esses dados são usados como uma diretriz para rever o desempenho e melhorar o engajamento de histórias de vídeo postadas no Facebook. ‎

‎Novas histórias são adicionadas à medida que a agenda de notícias se desenrola a cada dia. “Ao longo do dia, postamos notícias de última hora entre os shows. Isso acontece depois do programa matinal e ajuda a estabelecer interesse no programa noturno”, disse.‎

‎Passo 5: Monitore e construa sobre armazenamento popular‎

‎Todos os vídeos continuam sendo monitorados ao longo do dia seguinte, juntamente com novos trending topics. Uma vez identificadas histórias populares ou de tendências, a equipe atualiza histórias postando novas fotos ou atualizações para que possam continuar a se envolver com seu público.‎

‎Os anúncios no fluxo são inseridos automaticamente na maioria dos vídeos de Amarin. Rojamphorn observa a importância da conformidade de cada vídeo com os padrões da comunidade do Facebook. “Temos um treinamento interno sobre o que pode ser monetizado através do Facebook – isso garante que os administradores e os funcionários saibam o que pode ser monetizado e o que não pode.” ‎

‎impacto‎

‎”O feedback do nosso público é importante. Um programa de TV tradicional não capta feedback imediatamente, então iniciamos uma estratégia social para ver e ouvir nosso público.” Ele continua: “Agora sabemos, social é a melhor maneira de medir o feedback do público, ele elogia e alimenta nosso ciclo de notícias de última hora na TV.”‎