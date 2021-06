05 de junho: Dia do Mundial do Meio Ambiente:

20:00:17

Como empresas eco friendly servem de exemplo para a sociedade

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo dia 5 de junho, tem como intuito de alertar a população acerca dos problemas e consequências que podemos enfrentar como sociedade caso não seja dada a devida atenção à importância da preservação e valorização dos recursos naturais do nosso planeta.

Em uma data como esta, além de conscientizar a sociedade, é de suma importância trazer exemplos de pessoas, ongs e empresas que possuem a pauta ambiental como uma de suas prioridades. Tais exemplos de organizações que se baseiam em oferecer serviços e produtos orgânicos que respeitem o meio ambiente podem fazer com que mais empresas possam seguir seus exemplos tornando, assim, o mundo um lugar melhor.

Uma dessas empresas que pautam seus serviços produzidos e oferecidos com base nesta causa ambiental é a Organique. A instituição brasileira de bebidas orgânicas, que disponibiliza o primeiro energético orgânico do país para consumo desde 2013, vem crescendo mais a cada ano tendo como objetivo não prejudicar o meio ambiente enquanto oferece aos seus clientes uma alternativa saudável e saborosa. Toda essa atenção e preocupação faz sucesso também no exterior, sobretudo na Europa, que exporta os produtos da Organique em grande quantidade.

O energético, que vem em latinhas de 269ml, tem opções com e sem adição de açúcar, no sabor açaí, guaraná e erva mate. O preço, em torno de R$8 no site da empresa, compete com os valores praticados pelos concorrentes, com a vantagem de a bebida conter açaí liofilisado (similar ao desidratado) orgânico.

Além dos energéticos, a Organique também fabrica chás mantendo essa mesma filosofia de sustentabilidade. A principal diferença para os não-orgânicos está justamente na qualidade, já que os orgânicos em sua produção não utilizam agrotóxicos, pesticidas, insumos químicos ou fertilizantes. Os métodos utilizados colaboram para diminuir a poluição tanto dos solos quanto da água dos mananciais e reduzem o gasto de energia, já que na maioria das vezes a produção é feita de forma manual. Em outras palavras, os agricultores tratam o meio ambiente com mais respeito