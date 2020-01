Governo do Estado e Sabesp assinam contrato de esgoto com Guarulhos

21:42:10

Nesta quarta-feira, 04/12, às 8h30, o Governo do Estado de São Paulo e a

Sabesp assinam o contrato para assumir os serviços de coleta e tratamento

de esgoto em Guarulhos. Na ocasião, também será anunciado o fim do rodízio

de água no município, após as obras executadas pela Companhia, e serão

detalhados os investimentos previstos em saneamento que contribuirão

também para a despoluição do rio Tietê.

Participam da agenda o vice-governador Rodrigo Garcia, o presidente da

Sabesp, Benedito Braga, o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio

Ambiente, Marcos Penido, e o prefeito Gustavo Henrich Costa (Guti).

Serviço:

Assinatura do contrato do sistema de esgoto e anúncio do fim do rodízio de

água em Guarulhos

Data: Quarta-feira (04/12), às 8h30

Endereço: ETA Cabuçu – Parque Estadual da Cantareira – Av. Pedro de Souza

Lopes, 7000 – Recreio São Jorge, Guarulhos, SP

