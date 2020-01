Tempo nublado predomina na região Sudeste nesta quarta-feira (4)

O tempo na região Sudeste, nesta quarta-feira (4) varia entre nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais e em São Paulo. Já no Espírito Santo, a chuva é fraca. No Rio de Janeiro, não chove, mas o tempo permanece nublado ao longo de todo o dia.

A temperatura varia de 10ºC a 35ºC, e a umidade relativa do ar, de 45% a 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.