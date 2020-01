Profecia foi cumprida! volta de Jesus Cristo está muito próxima após aguá aparecer em Rio no Deserto

Um vídeo dramático captura o renascimento do rio Zin, em Israel, quando uma inundação repentina atravessa a paisagem após um período de seca, informa o Daily Mail está causando a maior polêmica nas redes sociais.

Um Rio aparece no deserto de forma misteriosa e profecia Bíblica é cumprida. O vídeo dramático captura o renascimento do rio Zin, em Israel, quando uma inundação repentina atravessa a paisagem após um período de seca, informa o Daily Mail está causando a maior polêmica nas redes sociais.

Emocionados espectadores se reuniram para assistir à poderosa exibição da natureza e tirar fotos enquanto a água enchia o leito seco do rio no deserto de Negev.

Omri Ginzburg e Gilad Zwebner gravaram o vídeo de dois minutos, que mostra as águas das enchentes jorrando sobre a borda de um penhasco para o deleite dos espectadores.

Acredita-se que a inundação ocorraquando chove forte nas regiões montanhosas, a várias milhas de distância do enorme leito de giz feito de giz.

A maravilha natural é até descrita no Antigo Testamento da Bíblia e relata que isso aconteceria naquele lugar.

A fonte do rio está nas encostas da Cratera Ramon, uma das três crateras de Negev famosas por suas formações geológicas.

Ele está localizado no pico do Monte Negev, a cerca de 80 km ao sul da cidade de Berseba, e termina no Mar Morto.

A cratera tem 24 milhas de comprimento, até seis milhas de largura e até 1.640ft de profundidade, e tem a forma de um coração alongado.

A paisagem do rio Zin apresenta cânions profundos e caminhos empoeirados sinuosos que causam pequenas quedas d’água como aquela em que o vídeo foi gravado.

O fato aconteceu em 2015, mais até hoje as pessoas que moram naquele local estão impressionadas com a profecia que foi cumprida revelada na Bíblia há muitos anos.