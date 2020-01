Quem é a cantora gospel que adora postar foto de biquíni e postar na internet

Uma cantora chamou atenção nas redes sociais neste fim de semana,por não concordar com a censura no meio evangélico.

22:35:43

Uma cantora chamou atenção nas redes sociais no início deste mês,por não concordar com a censura no meio evangélico.Estamos falando da cantora Pamela. Ela que tinha intenções de tirar uma foto para seus fãs ,enquanto estava na praia,se pegou cortando a foto para não mostrar mais do que devia.

A cantora escreveu um longo texto para mostrar que se revoltava contra regras que existem no meio gospel para os cantores,entre o que pode ou não pode um ministro fazer em sua vida.

Pamela começou:

“To praia, tomando sol .Uso biquíni ou maiô! Depende do dia rs .Antes de postar essa foto eu fiquei tentando cortar a foto pq “pegaria mal” eu postar uma foto no meu Instagram aparecendo uma parte do meu biquíni. Pq as vezes parece que crente não é gente né?! Rs

Então comecei a pensar… poxa! Deus tá vendo que eu to na praia tomando sol, e de biquíni! Rs Que mal tem isso??? Será que é pecado ir à praia e usar uma roupa apropriada pra tal situação?”,questionou a cantora.

Pamela não quis concordar com o fato de cantores gospel terem que evitar exibir seus corpos para não caírem em descrédito com a comunidade gospel.E a cantora continuou:

” Pq eu tenho que ficar o tempo todo me policiando com o que as pessoas vão achar? 🤔 Pois é, eu to cansada de viver dentro dessa bolha pq fulano ou ciclano da internet (que eu nem conheço) vai ficar falando da minha foto, sendo que eu mesma não devo nada pra ninguém e ninguém tem nada a ver com a minha vida!”,reclamou Pamela.