Pastora é pega no flagra com amante e passa vergonha

Fiéis armaram arapuca pra pastora que estava “namorando” o rapazote.

22:38:44

Pastora evangélica é pega no flagra com amante por fiéis. Uma pastora evangélica da capital do Acre, foi flagrada na maior “safadeza” cometendo sexo com um membro de sua igreja a qual foi fundada pela mesma, um jovem de apenas 22 anos de idade.

O flagra ocorreu na semana passada, após um certo empenho em uma pessoa que teve a identidade mantida em sigilo, de desmascarar a falsa profetiza. Segundo relatos dos fiéis, a infidelidade conjugal já era praticada há algum tempo , e esse foi um dos motivos pelo qual as portas da igreja foram fechadas, havia uma suspeita dos fiéis para com essa situação.

No dia da verdade, onde e quando eles foram pegos (pastora e membro), os pais da religiosa cristã ficaram surpresos com o que viram, pois foram convidados a testemunhar o que se ouvia falar, Eles tiveram um plano de deixar acontecer primeiro o ato sexual para daí então “conversar” com a pastora evangélica.

A gravação das conversas tanto de texto quanto de áudio, circularam pelos grupos de whatsaap interno da igreja, toda a membresia ficou sabendo com veracidade quem era a sua pastora. Os áudios e conversas da líder com o jovem rapaz tinha um teor de paixão e sexo muito forte!

É notória a compreensão que se tratava de encontros reincidentes para práticas libidinosas, nas mensagens de texto, o rapaz informa que o corpo da pastora é lindo e que ela era “gostosa na cama”, em contra partida ela responde que o jovem a deixa louca do outro lado do celular falando essas coisas, e que ela não para de pensar na noite passada de prazer.

A igreja, que tinha pouco tempo em Rio Branco, não está funcionando, desativou os cultos que aconteceriam semana passada.O esposo da religiosa, possui negócios no exterior e fica muitos dias fora. O seu marido mesmo, ficando de tempos em tempos longe, sempre sustentou a família financeiramente, e tem um filho menor de idade, fruto da união. O marido ficou sabendo de tudo que acontecia por membros da igreja e decidiu se separar da mulher.