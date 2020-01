Vasco depende de combinação de resultados para ir à Libertadores

Cruzmaltino tem de vencer últimos duelos e torcer contra três times

10:36:02

O Vasco só entra em campo amanhã (05), mas o torcedor que ainda acredita em uma vaga na Copa Libertadores 2020 vai ficar atento às partidas de hoje (04). Praticamente garantido na Sul-Americana, o Cruzmaltino tem chances mínimas de conseguir disputar a fase de grupos da maior competição do continente. O time de Vanderlei Luxemburgo consegue chegar se vencer os dois últimos jogos, se o Corinthians perder seus dois últimos confrontos, e se o Fortaleza e Goiás sofrerem uma derrota ou terminarem a competição com dois empates.

O Corinthians enfrenta o Ceará, no Castelão, às 19h30 nesta Também hoje (4), às 21h30, o Fortaleza pega o Fluminense, no Maracanã. O Goiás só entra em campo amanhã (5) contra o Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

É muito difícil o caminho do Vasco para a Libertadores, e o próprio elenco reconhece isso. Logo após a derrota para o São Paulo, o lateral-direito Yago Pikachu já sabia que a vaga tinha ficado distante.

“Ficou muito difícil, até porque os adversários venceram e a distância ficou maior. A gente tem que continuar trabalhando para fazer nosso melhor e ver o que vai acontecer, mas a gente sabe que essa vaga para a Libertadores ficou um pouco distante. Temos que fazer nosso papel contra o Cruzeiro dentro de casa”.

O Vasco jogou contra o Cruzeiro, ganhou, e ainda tem chances de ir à Liberadores. Como Pikachu disse, é pensar em cada partida. O próximo compromisso será amanhã (5) com o Bahia, na Fonte Nova, às 19h15. É um adversário direto, já que o esquadrão de aço tem 48 pontos, um a mais que o Gigante da Colina.

Vanderlei Luxemburgo á um desfalque para o jogo em Salvador. O autor do gol da vitória contra o Cruzeiro, Fredy Guarín, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Por outro lado, Raul retorna de suspensão e deve ser titular. Marcos Júnior, que foi poupado devido a um choque de cabeça na partida contra o São Paulo, também tem chances de jogar.

Depois do confronto com o Bahia, o Vasco fecha a participação no Campeonato Brasileiro no , às 16h, contra a Chapecoense. O presidente do clube, Alexandre Campello, confirmou em sua conta no twitter a transferência da partida de São Januário para o Maracanã. A expectativa é de um grande público embalado pela adesão em massa de sócio-torcedores.

Ontem (03), o Vasco ultrapassou o Flamengo e se tornou o clube com maior número de sócio-torcedores do Brasil. No início da manhã desta (04), o clube já havia alcançado a marca de 148 mil sócios. A promoção de 50% de desconto nos planos de sócios-torcedores do Vasco segue até , dia da partida com a Chapecoense.