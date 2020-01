Hoje, Guarulhos completa 459 anos. Sem dúvida, esse é um domingo especial

Aproveito essa data, para contar um pouco da minha relação, com essa, que é, uma das cidades mais importantes ao redor da Capital Paulista.

Não sou nascido em Guarulhos, sou paulistano, com uma mania de comparar o que é igual e o que é diferente de São Paulo, além de ficar contando quantas placas de carros locais versus placas de São Paulo (isso é normal?)

Antes de ser jornalista, sou professor, embora formado em Comunicação (Produção Audiovisual), e estudante de Administração. Foi através desta Gazeta que fui iniciado ao jornalismo regional, ou seja, foi em Guarulhos que posso dizer que iniciei minha trajetória no jornalismo.

De Guarulhos para Guarulhos.

Por essa Gazeta, cobri grandes eventos, como o Arnold Sports South America e a Feira do Empreendedor. Nessa última, inclusive, consegui entrevistar o Superintendente Regional, Wilson Poit, que lembrou muito da nossa cidade.

No ano que irá iniciar-se daqui a 23 dias, será um ano muito mais do que especial. Ano eleitoral municipal, 460 anos, e uma série de coisas boas que podem vir para Guarulhos e para os guarulhenses.

Espero que possa continuar reportando e ajudando a formar a sua opinião, Guarulhense, e que a Gazeta News de Guarulhos possa a continuar com seu grande serviço de utilidade pública, o que já realiza há mais de uma década.

Antes de desejar meus parabéns para Guarulhos, quero agradecer muita gente. Primeiramente ao Eterno, que Bendito Seja Ele, por me dar saúde e vida para seguir com o meu trabalho, à minha família, ao meu editor-chefe e diretor executivo dessa Gazeta, Robson Moreira, por me dar a oportunidade de começar, gratidão imensa à Lilian Bittencourt, minha aluna, que também faz parte do quadro dessa Gazeta. Foi através dela, em um evento da Academia Gaviões, que tive contato com a Gazeta News de Guarulhos, no ano passado.

E, para a minha, vamos dizer, “equipe de apoio”, formada pelas fotojornalistas Camilla Sedrez (minha companheira por uma década) e Letícia Oliveira.

Parabéns Guarulhos, tu que és portal de São Paulo e do Brasil! Cidade que tem um coração do tamanho do estado e do país que pertence! Feita de um povo que batalha e sempre vence! Por ar ou pela pista, orgulho em dizer que nosso sangue é genuinamente paulista!

Embora seja judeu, reconheço que estamos todos abençoados