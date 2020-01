//Retrospectiva 2019 – Parte 1

. 10 – Nicolás Maduro Moros toma posse para o 2º mandato como Presidente da República Bolivariana da Venezuela, embora sua vitória até hoje seja contestada. 11 – Depois de 36 anos, a Rede Globo deixa de exibir o vespertino “ Vídeo Show “. 12 – Cesare Battisti , ativista italiano de extrema-esquerda que teve asilo no Brasil, é preso em Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), após o Presidente Bolsonaro aceitar a extradição pedida pela Itália. 21 – Avião que transportava Emiliano Sala , atacante argentino, de Nantes (França) a Cardiff (País de Gales), desaparece no Canal da Mancha. 23 – Após acidente sofrido no fim de 2018, Caio Junqueira , ator de novelas e de “Tropa de Elite”, não resiste aos ferimentos e morre no Rio de Janeiro. 25 – Barragem da Vale é rompida em Brumadinho , região metropolitana de Belo Horizonte, deixando algo em torno de 250 mortos. Ainda há buscas por outros desaparecidos. Fevereiro 06 – Em processo polêmico, a juíza Gabriela Hardt , substituta do agora ministro da justiça Sérgio Moro, condena o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva em 12 anos e 11 meses no caso do sítio de Atibaia (São Paulo). 06 – Temporal atinge o Rio de Janeiro matando 7 pessoas. 08 – Incêndio no Centro de Treinamento Presidente George Helal, conhecido como “ Ninho do Urubu “, que pertence ao Clube de Regatas Flamengo, deixa 10 mortos e 3 feridos. Até o momento dessa retrospectiva, o clube ainda não indenizou as famílias por completo. 11 – Ricardo Boechat , multi-premiado jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, voltava de Campinas para São Paulo, mas na Rodovia Anhanguera, o helicóptero – pilotado por Ronaldo Quattrucci – sofre uma queda fatal, vitimando ambos. 19 – A 60ª fase da Operação Lava-Jato leva à prisão, Paulo Vieira de Souza, o “ Paulo Preto “, ex-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, a DERSA, e homem de confiança do governo PSDB em gestões passadas. 24 – Cerimônia dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, conhecidos como “Oscar”, premia 4 vezes “Bohemian Rhapsody” e 3 vezes “Roma” (do diretor Alfonso Cuarón ), “Pantera Negra” e, o melhor filme “Green Book – O Guia”. Março 05 – Depois de uma disputa apertada que lembrou o jogo conhecido como “Choque-Rei”, entre São Paulo e Palmeiras, a Mancha Verde , escola de samba da torcida palestrina levou a melhor contra a Dragões da Real, escola de samba da torcida tricolor no Carnaval de São Paulo. A tradicional Vai-Vai, fundada em 1930, que nunca tinha sido rebaixada antes, terá que desfilar no Grupo de Acesso pela 1ª vez. 06 – Citando Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, assassinada em 2018, a Estação Primeira de Mangueira levanta seu 20º título do Carnaval do Rio de Janeiro. 11 – São Paulo sofre enchente que vitimiza 12 pessoas e deixa 4 feridos. 13 – Em Suzano (São Paulo), Guilherme Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ex-alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil , invadem a escola onde estudavam e matam 8 alunos. Em seguida, Monteiro executa Castro e comete suicídio. 15 – Na Nova Zelândia , outro grave atentado: Brendan Tarrant, militante australiano de extrema-direita, invade a mesquita da cidade de Christchurch e mata 50 pessoas e deixa muitos feridos. 21 – A força-tarefa da Operação Lava-Jato do Rio de Janeiro leva o ex-presidente Michel Temer e seu ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro Moreira Franco para a prisão. 26 – Rafael Henzel , jornalista e locutor catarinense, que cobria a Associação Chapecoense de Futebol na tragédia de 28 de novembro de 2016, sofre um infarto fulminante enquanto praticava futebol com os amigos. Muita coisa? Então recupere o fôlego que voltaremos com as outras partes! Até mais! Fontes: Último Segundo, El País, Agência Brasil, Gazeta Esportiva, Istoé, Brasil de Fato, Folha de São Paulo, BBC, Veja, G1, O Estado de São Paulo, Metrópoles, Arquivo Pessoal Guilherme Conde. Responder Encaminhar