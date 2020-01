Legislativo realiza audiência sobre Passe Livre Estudantil

12:19:06

Os vereadores da Câmara de Guarulhos realizaram uma plenária para discutir a implantação do Passe Livre com integrantes do movimento estudantil da cidade. A audiência aconteceu na última quarta-feira, às 18 horas, no Legislativo. O Projeto de Lei 3.824/2019, de autoria da Prefeitura, está em análise nas Comissões Técnicas da Casa e será votado em breve.

De acordo com o secretário-adjunto de Transportes e Mobilidade Urbana, Márcio Pontes, o Passe Livre Estudantil será destinado a estudantes de baixa renda que moram a um quilômetro de distância, no mínimo, do local de estudo. A iniciativa deve contemplar alunos de baixa renda, da rede pública e particular de ensino, de 6 a 17 anos, cujas famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. “Inicialmente, cerca de 7 mil alunos do município que hoje pagam 50% do transporte serão beneficiados.”

O estudante Leonardo Argolo, representante dos alunos da Fatec, elogiou o PL por entender que a gratuidade no transporte desafia um movimento de recessão do país, que está causando uma progressiva retirada de direitos históricos. “Esse é um projeto corajoso, um pontapé inicial, que está na contramão, pois vem num momento difícil”, concluiu.