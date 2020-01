Por Guilherme Conde

O fim de ano se aproxima, e a Câmara Municipal de Guarulhos discute e aprovam projetos, benéficos ou polêmicos. Nessa semana, foram esses: Terça (10) – Merenda nas férias : A Comissão Permanente dos Direitos da Criança, Adolescente e da Juventude, através de seus membros – Toninho da Farmácia (PSD), Acácio Portella (PP) e João Sacchi (PODEMOS) – discutiram e assinaram um projeto de Lei que pode fornecer merenda, cesta básica ou cartão-alimentação durante o recesso escolar da rede municipal. Arena Multi-Uso em Guarulhos : A Arena Fioravante pode sair do papel, segundo o parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo que assinou o PL 3821/2019, que propõe a criação da Arena, onde hoje é o Ginásio Fioravante Iervolino, ao lado da Rodovia Presidente Dutra e a menos de meia hora do Aeroporto André Montoro.

Quinta (13) – SAAE pode deixar de existir : O Serviço Autônomo de Água e Esgoto pode ser extinto, de acordo com o PL 3871/2019. Houve forte manifestação contra a proposta. A Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal não confirmou se, em caso de extinção do SAAE, as funções da autarquia seria totalmente transferida para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a SABESP.

Sexta (13) – Táxi Luxo em Guarulhos : Entre muitos projetos discutidos e que serão enviados para sanção ou veto do Prefeito Gustavo Costa, o Guti (PSB), a Mesa da Câmara assinou o PL 1587/2019, criando o serviço privado de táxi Premium Luxo em Guarulhos.

Amanhã, o expediente na Câmara promete muito, com a votação dos projetos relacionados à extinção da SAAE e o Passe Livre Estudantil.