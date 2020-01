A Gazeta News de Guarulhos continua mostrando a você tudo o que passou nesse ano, onde nos despedimos de tantas personalidades queridas por todo o público.

Nessa segunda parte, vamos trazer os fatos mais importantes do segundo trimestre desse ano.

Abril

01 – A Família Imperial japonesa, através do governo, anuncia a nova era “Reiwa“, após abdicação de Akihito ao trono.

08 – Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, completa 300 anos.

15 – Incêndio quase destrói totalmente a Catedral de Notre Dame, em Paris.

17 – Após receber ordem de prisão através da divisão peruana da Operação Lava-Jato, Alan Garcia, ex-presidente do Peru, comete suicídio.

25 – Preterido pelo ex-presidente Michel Temer, a revogação o horário de verão no Brasil veio através de decreto assinado pelo atual presidente, Jair Bolsonaro.

.

27 – Desfile no São Paulo Fashion Week tem morte súbita do modelo Tales Soares.

28 – A modelo e apresentadora Caroline Bittencourt morre aos 37 anos após acidente em alto-mar no litoral norte paulista, em Ilhabela

30 – Elizabeth Santos Leal de Carvalho , a “ Madrinha do Samba ” Beth Carvalho, morre aos 72 anos.

Maio

01 – Naruhito, filho de Akihito, é o novo imperador do Japão.

16 – Exibição do último episódio de “The Big Bang Theory” nos Estados Unidos, após de 12 anos no ar .

24 – Thereza May, a primeira mulher a exercer o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra em mais de 30 anos , renuncia ao cargo por não conseguir organizar o processo da saída da Grã-Bretanha da União Europeia.

27 – Avião cai em Estância, no Sergipe, matando três pessoas . Nesse vôo estava o compositor do hit “Jenifer”, Gabriel Diniz, que tinha 28 anos.

Junho

03 – Na Áustria, Brigitte Bierlein é a primeira mulher a se tornar Chanceler do país , depois de vencer as eleições locais.

07 – No mesmo dia da abertura da 8ª Copa do Mundo de futebol feminino na França, o pioneiro do rock brasileiro, Sérgio Augusto Bustamante , o Serguei, morre aos 85 anos.

08 – O maestro e compositor Andre Matos, conhecido mundialmente pelas bandas Angra e Shaaman, sofre um infarto fulminante aos 47 anos.

09 – Ator Rafael Miguel, que fazia parte do casting do SBT, é assassinado junto aos seus pais na Zona Sul de São Paulo.

14 – Teve início a 46ª Copa América de futebol, sediada no Brasil.

16 – 48 milhões de pessoas em três países da América do Sul – Argentina, Paraguai e Uruguai – ficaram sem luz .

19 – Icônico crítico de cinema e principal comentarista do Oscar na televisão brasileira, Rubens Ewald Filho, morre em São Paulo aos 74 anos.