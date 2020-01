//Em menos de 48 horas, começa 2020.

14:06:55

E, a Gazeta News de Guarulhos continua mostrando a você tudo o que passou nesse ano, onde nos despedimos de tantas personalidades queridas por todo o público. Nessa penúltima parte, vamos trazer os fatos mais importantes de julho a setembro de 2019.

Julho

06 – João Gilberto Prado Pereira de Oliveira , ou simplesmente “o Pai da Bossa Nova ” João Gilberto, morre aos 88 anos no Rio de Janeiro.

07 – Cinco anos depois do “vexame do 7-1” , a Seleção Brasileira vence o Peru por 3-1 e conquista a 9ª Copa América no Maracanã , e no mesmo dia, na França, os Estados Unidos, da capitã Megan Rapinoe, é tetracampeã do mundo de futebol feminino .

10 – No mesmo dia, faleceram: no Rio de Janeiro, aos 76 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim, que estava afastado da RecordTV, e em São Paulo, aos 85 anos, o sociólogo pernambucano Francisco Cavalcanti (Chico) de Oliveira, que ajudou a fundar dois partidos políticos no Brasil (PT e PSOL).

20 – “Os Vingadores: Ultimato” é a maior bilheteria do cinema de todos os tempos , superando “Avatar”, dirigido por James Cameron, também diretor de Titanic, as maiores bilheterias até então.

23 – Juarez Soares, o “China”, como era conhecido no jornalismo esportivo, morre aos 78 anos em São Paulo.

26 – Teve início a 18ª edição dos Jogos Panamericanos , em Lima, no Peru.

28 – Ruth de Souza, a primeira atriz de origem africana a atuar na televisão brasileira, morre aos 98 anos no Rio de Janeiro.

Agosto

03 e 04 – Em 24 horas , dois atentados com arma de fogo nos Estados Unidos, vitimando fatalmente, no total, 30 pessoas e ferindo 52, nos estados do Texas (El Paso) e Ohio (Dayton).

11 – Fim dos Jogos Panamericanos de Lima, no Peru.

31 – Teve início a 18ª Copa do Mundo de Basquete , na China.

Setembro

06 – Morre o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, aos 95 anos.

15 – No mesmo dia em que a Espanha , de Ricky Rubio, conquista o bicampeonato da Copa do Mundo de Basquete em cima da Argentina, de Mario Scola, Roberto Leal, conhecido cantor e compositor luso-brasileiro, cujo nome verdadeiro era Antônio Joaquim Fernandes , morre aos 67 anos em São Paulo.

20 – Teve início a 9ª Copa do Mundo de Rugby , no Japão.