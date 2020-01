A Família Churrascaria Boi mais Grill deseja a todos Feliz ano Novo de 2020

Por/ Robson Silva Moreira

Sendo assim a empresária Carol falou para Rede Gazeta News de Guarulhos um pouco como foi 2019, destacou também as mudanças da economia agropecuária.

Vale lembrar:

A agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil e consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Historicamente, a agricultura sempre foi indutora da economia nacional.

A empresária Carol nascida e criada em Guarulhos foi a entrevistada pela gazeta News Guarulhos este ano

Gng: O que fez você Carol se envolver com a gastronomia

Carol? Quando eu conheci meu esposo o Wagner ele já trabalhava neste ramo há 18 anos ele estava montado o primeiro negócio e como eu não tinha nenhum conhecimento, pra mim foi um aprendizado, foi tudo uma questão de escola na parte de refeição na parte de cliente , foi tudo uma questão de escola, foi onde eu comecei no setor de gastronomia.

Gng: Carol a crise foi questão de uma onda bateu nas costas de muita gente, para uns pegou de forma mais baixa, para outros pegou nos pés umbigo e cabeça; Carol você pegou esta crise ou pegou a maré baixa.

Carol? Vamos dizer assim; graças a Deus “! É assim dá para conciliar as coisas; arcar com as responsabilidades, mais é algo que está sendo difícil é algo que cada dia precisa matar um leão por dia nós não passamos estes aumentos para os clientes porque é deles que ganhamos nosso ganha, pão.

Na entrevista, a empresária Carol Falou sobre a economia agronegócio e o aumento da carne.

Gng: Carol entre destes 3 anos para cá este segundo semestre piorou a economia ou melhorou.

Carol? Sinceramente, piorou antes com sem reais, agentes conseguia fazer uma compra razoável, hoje na situação do brasil que esta, então assim com aquele sem reais acabou que diminuindo a quantidade de produto sendo bem dizer os mesmos produtos que comprávamos antes com sem reais coisa que trazíamos antes, exemplo é o quilo da carne um absurdo, como tem aumentado o quilo da carne.

Gng: Quais benefícios este ano de 2019 trouxe de bom para você.

Carol? Foi um aprendizado, uns tombos de outro lado facadas nas costas, houve bastante aprendizado tudo na vida é aprendizado.

Gng: Para estes anos agora para esta virada 2020 qual a saudações que você pretende enviar.

Carol? Quero agradecer, a minha mãe desde o dia que me colocou no mundo, ao meu esposo que em todo tempo teve me ensinado; a todos que trabalham comigo a Joyce, a Michele, a Jaira , a Fabi, ao Eduardo, Paulo, ao Rogerio, Leandro, Fabio, Gui, que são os motoboys que passamos por cada situação mesmo sendo diferenciadas passamos por momentos de alegria , choro, saúde, e graças a Deus passamos por estas circunstancias portanto agradecemos , inclusive pela saúde de minha irmã, ressalto ainda falando que devemos sempre agradecer em tudo.

Mensagem para 2020 Carol Saúde, Saúde e saúde, paz sucesso, prosperidade

E a Rede Gazeta News Guarulhos termina esta entrevista aqui com a empresária Carol do Boi mais Grill e seu Marido Wagner e Feliz 2020