//Retrospectiva 2019

Por Guilherme Conde

Ufa, 2020 começou!

Antes disso, vamos ver, nessa última parte, o que aconteceu nos três últimos meses de 2019:

Outubro

26 – Ibrahim Badri , conhecido como Abu Bakr Al-Baghdadi , líder do Estado Islâmico, ao perceber que seria encurralado por forças militares dos Estados Unidos, cometeu suicídio.

14 – Jin-Ri Choi , conhecida como Sulli , ex-integrante do grupo de K-Pop (pop coreano) F(X), comete suicídio aos 25 anos.

09 – Lenín Moreno , presidente do Equador, sofre protestos e decide transferir a capital de Quito para Guayaquil.

Novembro

02 – No Japão, os “Springboks“, como é conhecida a Seleção Sul-Africana de Rugby , derrota a Inglaterra, e entra para o seleto grupo de tricampeões do mundo .

08 – Dias depois do Supremo Tribunal Federal aceitar o chamado “trânsito em julgado” (quando o processado pode recorrer a múltiplas instâncias), o ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, é libertado da carceragem especial da Polícia Federal em Curitiba, ficando bem perto de completar 600 dias preso.

10 – Evo Morales renuncia ao cargo de presidente da Bolívia.

12 – Em sessão sem ninguém na Assembleia Legislativa, Jeanine Añez, se auto-declara presidente boliviana.

21 – Após sofrer um grave acidente doméstico em Orlando (EUA), o comunicador e empresário Antônio Augusto Liberato , o Gugu, morre aos 60 anos.

23 – Em jogo decidido nos últimos 5 minutos, o Clube de Regatas do Flamengo vence o Club Atlético River Plate, da Argentina, e se consagra bicampeão da América , em Lima, no Peru, na primeira vez que a competição tem final única.

24 – Ha-Ra Goo , conhecida como Hara, ex-integrante do grupo de K-Pop (pop coreano) Kara, comete suicídio aos 28 anos.

28 – Luis Alberto Lacalle Pou é eleito presidente do Uruguai.

Dezembro

01 – Ação policial tem 9 mortos e 12 feridos em Paraisópolis , em São Paulo.

09 – A Agência Mundial Antidoping excluiu a Rússia de grandes eventos esportivos por quatro anos por violações nos exames.

18 – A Câmara dos Deputados dos EUA aprovam pedido de impeachment do presidente Donald Trump, com a acusação de abuso de poder.

21 – Em Doha, no Qatar, o Flamengo não teve a mesma sorte, e perde a final do Mundial de Clubes para o Liverpool, que mesmo depois de 5 títulos europeus, o clube inglês conquistou o título pela primeira vez.

26 – Rodrigo Werner, chef de cozinha e apresentador da Rede Bandeirantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, morre aos 48 anos, vítima de infarto, em Caxias do Sul.

28 – No mesmo dia, no Rio de Janeiro, faleceram: Antônio Guerreiro, fotógrafo luso-hispano-brasileiro, conhecido por retratar musas dos anos 1970, aos 72 anos, e Nilcea Freire, médica e ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos 66 anos.