//Câmara de Comercio Brasil/Irã desenvolve projetos de integração entre os dois países

Romana Dovganyuk, presidente da Camara de Comercio Brasil/Ira, esta a todo vapor no sentido de desenvolver projetos importantes entre os dois países e diz que apesar dos dias difíceis da politica internacional carregada de sanções, a Camara de Comercio que dirige nunca abandou no Irã, país que ela nascida na Ucrânia aprendeu a amar e admirar esse importante país do Oriente Médio.

“Nos plantamos sementes e agora estamos com o jardim florescendo. Desenvolvemos diversos projetos dos mais importantes para o povo e futuras gerações, que são os seguintes:

Projeto “Esporte Sem Fronteiras” – projeto principal entre Brasil e Irã – como espelho do Brasil para oriente Médio.

Projeto – Proteção dos Direitos Humanos.

Para este projeto tem que ser aberta uma linha bancaria – SWIFT entre os Países em euro e moedas locais. Temos este projeto já adaptado para Síria e países que precisam também. É um Projeto que traz benefícios econômicos, políticos e comerciais para os países.

Para a realização deste projeto o Brasil mostra preocupação com os Direitos Humanos não somente em palavras.

“Esportes Sem Fronteiras, Academia de Talentos” – preocupação do Brasil sobre nossas gerações futuras do mundo. “Cross Sport to the Peace”.

Nosso projeto vai virar-se instrumento mundial para a Paz e Amizade! Cada fase do projeto mostra preocupação séria para realização da nossa meta.

Nós não temos medo em fazer as coisas certas e saudável e assim. fortalecendo o relacionamento humano, comércio significa juntar pessoas com mesmo pensamento e felicidade para a Pais.

“Nosso instrumento e moeda para negócio – nossa humanidade” Afirmou a presidente Romana.