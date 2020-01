Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Publicado em 08/01/2020 – 17:14Por Bruno Bocchini – Repórter da Agência Brasil São Paulo

Todas as regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos às 16h05 de hoje (8). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, precipitações de forte intensidade estão atingindo toda a zona sul da cidade, com deslocamento rápido para a zona sudeste e o ABC Paulista. Há ruas alagadas na zona leste, na região do bairro São Lucas.

O centro da cidade e os bairros de Tremembé e Jaçanã, na zona norte, também já registram chuvas fortes. Segundo o CGE, as instabilidades estão acompanhadas de rajadas de vento e têm potencial para formação de alagamentos. As próximas horas devem continuar com tempo instável de forma generalizada até as primeiras horas da noite.

Por conta do solo encharcado, o CGE chama atenção para as áreas de risco, em razão do alto potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra.

Edição: Denise Griesinger