1

Secretaria municipal e fabricante montam esquema para recolher cervejaIncêndio atinge terminal do Porto de SantosCusto de vida em São Paulo tem alta de 3,09% em 2019Pré-Sal Petróleo arrecada 47,5% mais em 2019 com venda de óleo e gásDpvat: Valor do seguro para automóveis é de R$ 5,21Polícia encontrou substância tóxica em dois lotes de cerveja