Powered by Rank Math SEO

Agência Brasil 16:29:51

16:25:53

O Rio de Janeiro registrou hoje (11) sensação térmica de quase 50 graus Celsius (°C) de acordo com o Sistema Alerta Rio da prefeitura do município. A sensação mais alta foi registrada, às 11h45, em Guaratiba, bairro localizado na Zona Oeste da cidade, de 49,3ºC. No mesmo horário, os termômetros marcavam 40ºC.

A temperatura registrada superou a máxima prevista para hoje no Rio, de 39°C. A mínima prevista é de 24°C. O sábado é de calor e céu parcialmente nublado a nublado na cidade.

A partir desta tarde, a previsão é de que haja pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes.

A sensação térmica é a forma como a temperatura é percebida. Leva em consideração fatores como a umidade e a velocidade do vento.

Veja os bairros que registraram sensações térmicas acima dos 40°C, neste sábado:

Irajá: 42,9ºC

Jardim Botânico: 48,3ºC

Barra: 43,6ºC

Guaratiba: 49,3ºC

Santa Cruz: 48,5ºC

Alto da Boa Vista: 41,5ºC

São Cristovão: 41ºC