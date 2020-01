//Guarulhos realiza a posse dos 30 conselheiros tutelares no Adamastor

Os 30 conselheiros tutelares eleitos no último dia 6 de outubro para defender os direitos das crianças e adolescentes tomaram posse nesta sexta-feira (10) no Adamastor Centro. Aproximadamente 200 pessoas participaram da solenidade, que contou com a presença do prefeito Guti, do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, e da promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de Guarulhos, Natalie Anchite.

O conselheiro tutelar tem a função de promover, defender e zelar para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e atendidos. Guarulhos possui seis conselhos tutelares nas seguintes regiões: Bonsucesso, Centro, Cumbica, Pimentas, São João e Taboão. Para cada um são eleitos cinco titulares e seus respectivos suplentes.

Guti falou sobre a importância do trabalho dos conselheiros. “Cada um de vocês tem uma grande responsabilidade ao receber esta missão. Afinal, temos de zelar por nossas crianças e adolescentes, principalmente aquelas que estão em situação mais vulnerável. É imprescindível evitar que elas tenham seus direitos violados. Contamos com vocês, que têm um trabalho muito difícil pela frente, mas de um valor imensurável”, disse o prefeito.

Os conselheiros

Guarulhos possui seis Conselhos Tutelares. Em cada região, os cinco candidatos mais bem votados são considerados titulares e o restante é considerado suplente da região. São estes os 30 conselheiros titulares na cidade:

Bonsucesso: Marcos Roberto Ferreira, Renata França de Oliveira Santos, Fabiana Pereira de França Souza, Alécia Ferreira dos Santos e Irene Porfírio Vilar de Souza;

Centro: Maria Sobral do Rosario Farias, Maria Aparecida Soares da Silva, Nair Martins Gomes da Silva, Alessandra Maria de Almeida Carvalho e Donizeti Francisco Amara;

São João: Gilmaria Ferreira Costa, Dayse de Lima Santos Ribeiro, Adriana de Oliveira, Claudia de Paula Almeida Oliveira e Wesley Alves Caetano;

Cumbica: Jonatas Macena Oliveira, Tammy Regina Fernandes, Maria Katia Delmondes dos Santos, Michelle Abranches Rocha Santos e Alessandra Gonçalves Nani;

Taboão: Ester Benones da Silva, Juliana Gomes Corrêa de Lira, Suellen Marta dos Santos Vieira, Cristiane Santos da Silva e Thatiane Sousa Theodor;

Pimentas: Sandra Regina de Jesus Landim, Sonidelane Cristina Mesquita, Carla Duque de França Theodoro, Júnior Costa e Denise das Dores Pereira Paixão.

Imagens: Fábio Nunes Teixeira / PMG