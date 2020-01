12 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Bilhetes da CPTM serão vendidos dentro do Aeroporto em Guarulhos Grande São Paulo.

Publicado em: 14 de janeiro de 2020 07:32

Linha 13-Jade é pouco conhecida entre passageiros na Metropole Grande São Paulo Por/ Adamo Bazani

Esta será uma das medidas para ampliar a demanda da linha 13-Jade, que está abaixo do esperado. Campanhas publicitárias e ajustes de horários serão outras ações

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vai vender bilhetes com QRCode (código bidimensional) dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Esta será uma das medidas adotadas ainda neste ano para ampliar a quantidade de passageiros na linha 13-Jade, que faz a ligação entre a capital paulista e a região do aeroporto.

A informação é do presidente da CPTM, Pedro Moro, em resposta ao questionamento do Diário do Transporte, em encontro com portais de mobilidade que ocorreu neste último sábado, 11 de janeiro de 2020.

A linha 13 Jade registou em 2019, uma média diária de 15,6 mil passageiros. A linha 11-Coral (Luz/Estudantes), a mais movimentada da rede, por exemplo, teve média diária de 657 mil passageiros em 2019.

De acordo com Pedro Moro, outra medida vai ser regular os intervalos da linha 13 com a linha 12 (Brás/Calmon Viana), o principal ponto de acesso da ligação para o Aeroporto por meio da Estação Engenheiro Goulart, na zona Leste.

O presidente da CPTM falou ainda que a companhia estuda ampliar as partidas do serviço Connect, que liga as estações Brás e Aeroporto-Guarulhos com paradas para embarque e desembarque em Tatuapé, Eng. Goulart e Guarulhos-Cecap.

Atualmente as partidas são as seguintes:

BRÁS – AEROPORTO GUARULHOS

2ª a 6ª feira: 5h45 – 6h25 – 7h05 – 7h45 – 8h25 – 18h05 – 18h45 – 19h25 – 20h05

Sábado: 5h45 – 6h25 – 7h05 – 7h45 – 8h25

AEROPORTO GUARULHOS – BRÁS

2ª a 6ª feira: 5h40 – 6h20 – 7h – 7h40 – 8h20 – 17h20 – 18h – 18h40 – 19h20 – 20h – 0h

Sábado: 5h40 – 6h20 – 7h – 7h40 – 8h20 – 0h

Aos domingos e feriados, o Connect não funciona.

O presidente da CPTM ainda disse que haverá anúncios sobre a linha dentro Aeroporto em Guarulhos e campanhas para divulgar a 13-Jade para os passageiros.

Pedro Moro afirmou que pesquisa realizada entre usuários da CPTM revelou que apenas 50% das pessoas conhecem a linha 13-Jade, mas entre os que usam, a aprovação é grande: 92%

“Vai ser ampliada a demanda com alguns fatores: a regulação dos intervalos da própria linha 13 em conjunto com a linha 12 porque elas são interligadas; aumento de viagens do serviço Connect para os próximos anos e o conhecimento da população que existe da linha que não é para o aeroporto somente, tem de lembrar que na estação CECAP [em Guarulhos] tem o corredor de ônibus da EMTU que leva para vários lugares na região de Guarulhos. Ela [linha 13-Jade] tem de ser mais conhecida também da população como alternativa de chegada ao centro das duas cidades, com isso vai ampliar a demanda. A gente tinha uma projeção de 120 mil passageiros num período de tempo, mas a gente acreditava que o conhecimento da população para a utilização dessa linha fosse acontecer com mais brevidade. Dentro da pesquisa a gente tem que 50% dos passageiros da CPTM não conhece a linha 13 Jade. A gente vai aumentar a informação nas estações, mostrando para onde ela vai. A gente vai começar agora em fevereiro uma campanha dentro do próprio aeroporto. A venda de bilhetes vai ocorrer dentro aeroporto com o sistema de QR Code, a gente vai colocar pessoas vendendo bilhete dentro do aeroporto” – disse

A CPTM deve lançar ainda em 2020, segundo Pedro Moro, a licitação do projeto básico da linha para a região do bairro de Bonsucesso, em Guarulhos, o que deve ampliar significativamente a utilização da linha.

“Nosso projeto prevê a continuação da linha até Bonsucesso. Ele [trem] sai como se fosse reto, passa por trás daquela área de mata, tem o bairro São João, e dali segue até Bonsucesso, onde tem uma demanda bastante alta. A gente deve contratar o projeto básico ainda neste ano. Além de Bonsucesso, por enquanto não tem nada mais previsto para a linha 13-Jade” – declarou.