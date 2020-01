78 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Biblioteca Monteiro Lobato apresenta universo dos mangás em exposição na Gibiteca

Uma das grandes expressões da cultura geek, os mangás povoam o imaginário de muita gente e há aqueles que não medem esforços para garantir sua coleção atualizada. Dessa forte relação com os quadrinhos japoneses surge a exposição O Mundo do Mangá, oferecida pela Prefeitura de Guarulhos na Gibiteca da Biblioteca Monteiro Lobato entre os dias 30 de janeiro e 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45, e aos sábados das 8h às 12h45. A exposição é gratuita e a classificação, livre.

Além de celebrar o Dia Nacional dos Quadrinhos, comemorado no dia 30 de janeiro, a exposição integra um conjunto de atividades literárias do aniversário de 80 anos da Biblioteca Monteiro Lobato, que acontecem ao longo de todo o ano.

Muito mais que um rico acervo com cerca de cinco mil títulos disponíveis aos usuários da biblioteca, a Gibiteca é um dos espaços cativos da Biblioteca Monteiro Lobato, por onde circulam pessoas de todas as idades. De acordo com Irene C. Rios, servidora responsável pela curadoria da exposição, o que explica essa verdadeira devoção pelos mangás é a diversidade de conteúdos e temas e a riqueza da estética oriental.

“Os quadrinhos orientais trazem pontos de vista diversos e esse aspecto influenciou, brutalmente, a produção ocidental nas últimas duas décadas. Sendo assim, o conteúdo da exposição é bastante original e repleto de dados e informações sobre esse universo”, explica Irene.

Informativa e técnica, a exposição O Mundo do Mangá conta com miniexposições, com itens originais japoneses, dentre os quais objetos e publicações. Irene explica ainda que a exposição também apresenta painéis temáticos, que abordam cinco tópicos rotativos e passam pelo expositor da Gibiteca um a cada mês, até o dia 27 de maio.

Confira a programação da exposição com as datas dos painéis temáticos

30 de janeiro

Diagramação de páginas e acabamento: Como é o processo e os detalhes da produção de uma página de mangá;

29 de fevereiro

Antologias: Como os mangás são publicados originalmente no Japão e as curiosidades sobre essas publicações;

31 de março

Tipos de publicações: Os diversos tipos de formatos de publicações posteriores de mangás e suas funções;

30 de abril

Artbooks: As publicações especiais feitas para se colecionar trabalhos específicos ou conjuntos de pinturas de mangakás;

27 de maio

Curiosidades gerais: Detalhes sobre o mundo dos mangakás e seus assistentes, assim como as adaptações de obras.

Acompanhe as atividades da Biblioteca Monteiro Lobato em https://www.biblioguarulhos.com.br/.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Exposição O Mundo do Mangá

Data: de 30 de janeiro a 30 de junho

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45; aos sábados, das 8h às 12h45

Local: Biblioteca Monteiro Lobato. Rua João Gonçalves, 439, Centro

Entrada gratuita

Classificação livre