70 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Prefeitura abre inscrições para mais um curso de soroban

14:20:35

A Prefeitura de Guarulhos proporcionará mais uma turma para os interessados em aprender a fazer cálculos matemáticos através do instrumento soroban (um tipo de ábaco). O curso, com carga horária de 60h, acontecerá às segundas-feiras, das 13h30 às 16h30, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI). O início das aulas está previsto para o dia 2 de março e as inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (24). No total são oferecidas 15 vagas.

Para as aulas o aluno deverá portar um soroban de 21 eixos. No curso, os participantes aprenderão a fazer cálculos matemáticos como as quatro operações com números naturais, decimais e frações, potenciação, raiz quadrada, fatoração, MDC, MMC, além de transformação de números mistos em frações impróprias e de frações impróprias em números mistos.

O curso é ministrado pela educadora Vanessa Carrilho Lanzarotto, que é pedagoga, especialista em escolarização e diversidade pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em deficiência visual pelo Instituto Benjamim Constant.

Segundo o subsecretário do SAI, Toninho Messias, “foi de suma importância ver a formação da primeira turma do curso, e isso demonstrou a necessidade de incluir a pessoa com deficiência cada dia mais na sociedade. É preciso conhecer para diminuir o preconceito”.

Para realizar inscrições e obter mais informações estão disponíveis os telefones 2414-3685 e 2422-7376.

Sobre a ferramenta

O soroban é um instrumento que foi desenvolvido no Japão há mais de 2.500 anos e conquistou adeptos em vários países, sendo adaptado para deficientes visuais pelo professor português e especialista em deficiência visual Joaquim Lima de Moraes.

Hoje em dia existem campeonatos mundiais de soroban. Pessoas com deficiência visual utilizam esse instrumento com mais frequência, porém ele também pode ser utilizado para auxílio na memorização, com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem e como forma de relaxamento.