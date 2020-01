70 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Belvedere e Jandaia são as UBS que funcionarão neste sábado

14:30:27

Neste sábado (25) tem nova abertura de Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo Programa Saúde Agora. Desta vez, irão funcionar das 8 às 16 horas as UBS Belvedere e Jandaia, ampliando o acesso para a população local. Na parte assistencial serão oferecidas consultas médicas, bem como coleta de papanicolau (exame de prevenção do câncer do colo de útero), testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinas, atendimentos na farmácia e outros procedimentos de enfermagem.

Além disso, as unidades realizam aos sábados a regularização dos compromissos do programa Bolsa Família, do cadastro E-SUS e ações educativas. Na UBS Jandaia, por exemplo, as equipes farão orientações sobre tuberculose, com busca ativa de pessoas com sintomas da doença; darão esclarecimentos sobre a importância da vacinação e os prejuízos do movimento antivacina na sociedade e ainda promoverão jogos dinâmicos com informações para combater a obesidade.

A UBS Belvedere vai abrir as ações de promoção à saúde com um café da manhã para falar de alimentação saudável. Em seguida, ministrará palestras sobre os temas: “Cultura da Paz Feminicidio” e “Saúde começa pela Boca” com a equipe de odontologia. A unidade também fará busca ativa de pessoas com sintomas de tuberculose e ainda desenvolverá atividade de conscientização e orientação das infecções sexualmente transmissíveis –ISTs/Aids, com distribuição de preservativos e ênfase na saúde do adolescente.

Serviço:

UBS Belvedere – Estrada Municipal, 475 – Parque Mikail

UBS Parque Jandaia – rua Porto Alegre, 446 – Parque Jandaia