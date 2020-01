73 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Curso de capacitação para atender pessoas com deficiência acontece segunda-feira

14:37:28

Na próxima segunda-feira (27) haverá mais uma formação, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, com operadores do transporte escolar para atendimento da pessoa com deficiência. As aulas são realizadas pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão e o curso terá oito horas de duração com os seguintes temas: abordagem adequada no atendimento à pessoa com deficiência, termos corretos, histórico da pessoa com deficiência, tipos de deficiência e o panorama da pessoa com deficiência no Brasil.

Além disso, a atividade também promove uma experiência de empatia profunda para que os participantes possam perceber as dificuldades e superações do dia a dia da pessoa com deficiência.

Podem se inscrever operadores do transporte escolar, motoristas de aplicativo, operadores do transporte de passageiros no geral e interessados no assunto.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone 2414-3685.