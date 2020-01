71 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Semáforos de Guarulhos já receberam mais de 1,7 mil lâmpadas de LED

14:48:35

Para propiciar maior segurança a motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas, além de visar a uma maior economia de energia, a Prefeitura de Guarulhos prossegue com a substituição das lâmpadas incandescentes pelas do tipo LED nos semáforos da cidade. Até esta quarta-feira (22) já foram trocadas mais de 1.700 lâmpadas em 56 pontos do município.

Nesta terça-feira (21) mais dois cruzamentos foram beneficiados com a nova tecnologia: o da rua Maria Primo com a Vicente Melro e também com a São Gabriel, ambos na Vila Galvão. O LED oferece maior potência de iluminação, com cores mais intensas e maior grau de visibilidade, além de reduzir o consumo de energia elétrica.

As substituições estão sendo efetuadas pela divisão semafórica da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e o objetivo é estender esse benefício para todos os cruzamentos com maior intensidade de trânsito e, no futuro, atingir todos os pontos do município.