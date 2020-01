70 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Escolas da Prefeitura de Guarulhos começam a receber os kits de uniforme escolar

Escolas da Prefeitura de Guarulhos começam a receber os kits de uniforme escolar

14:53:56

As escolas da rede municipal de Guarulhos já começaram a receber os kits de uniforme escolar, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. O planejamento elaborado pela Secretaria de Educação prevê que todas as unidades estarão devidamente abastecidas para iniciar a distribuição aos seus alunos já no primeiro dia de aula, em 4 de fevereiro..

Cada aluno atendido pela Prefeitura vai receber um kit contendo duas calças, uma bermuda, duas camisetas de mangas curtas, dois pares de meias, uma camiseta de mangas longas, uma jaqueta, um par de tênis e, para os dias mais frios, um blusão de zíper, acolchoado, impermeável e com capuz. O custo para o município foi de R$ 152 por kit.

Junto com o conjunto que reúne 11 itens e será entregue também uma mochila produzida com material 100% poliéster, nos tamanhos 34 cm x 26 cm para a educação infantil e 40 cm x 30 cm para o ensino fundamental.

Os uniformes da rede municipal de educação de Guarulhos foram criados pela equipe da própria Secretaria de Educação, que fez uma ampla pesquisa e acolheu sugestões dos alunos, professores, funcionários e pais para chegar a modelos que realmente cumprissem sua finalidade. O trabalho levou em consideração, além da beleza das peças, critérios como conforto, resistência, durabilidade e qualidade do material utilizado na sua confecção.