Guarulhos recebe mais um lote da vacina pentavalente

15:02:18

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta terça-feira (21) mais 10 mil doses da vacina pentavalente, que é administrada em crianças aos dois, quatro e seis meses de idade, prevenindo contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo b, que pode causar meningite e outros tipos de infecções. No último dia 8, o Ministério da Saúde já havia destinado ao município um lote com seis mil vacinas.

Em falta em todo o país desde agosto passado, o imunobiológico segue sem previsão de normalização pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde de Guarulhos administra em média seis mil doses de pentavalente por mês em situação de regularidade e, desde que teve início o problema de desabastecimento nacional, o município recebeu apenas 25.350 vacinas, sendo os dois repasses anteriores efetuados em 14/10/2019 (3.350 doses) e em 31/10/2019 (seis mil doses).

Sendo assim, desde agosto passado, Guarulhos não tem recebido a vacina pentavalente regularmente todos os meses. Além disso, o montante repassado no período equivale a quase duas mil doses a menos mensais do que o município precisaria para atender sua demanda.

As 10 mil vacinas que chegaram nesta terça-feira ao município serão distribuídas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), as quais foram orientadas a anotar o nome das crianças que compareceram aos postos no período de desabastecimento. Com isso, a partir desta quarta-feira (22), as UBS devem começar a convocar as crianças para se vacinar de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.