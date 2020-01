76 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

O presidente disse que no momento da renovação da concessão, que vence em 2021, o governo vai propor a diminuição do valor do pedágio

Bolsonaro descarta criação novo pedágio na Dutra em Guarulhos e Barra Mansa

O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje (21), por meio de sua conta no Twitter, que não procede a informação de que seriam criadas, na Rodovia Presidente Dutra (Via Dutra), uma praça de pedágio em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo e outra na região de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro.

Ainda pelas redes sociais, o presidente disse que no momento da renovação da concessão da Rodovia, que vence em 2021, o governo vai propor a diminuição do valor do pedágio e não permitirá a construção de novas praças de pedágio.

A Via Dutra é administrada pela empresa CCR (CCRO3) desde 1996. O contrato vence em março de 2021, mas a intenção do governo é realizar o certame no final do segundo semestre de 2020. O trecho a ser leiloado liga as duas maiores regiões metropolitanas do país (Rio de Janeiro e São Paulo), passando por 34 cidades.