Crédito: GRU Airport

Aeroporto de Guarulhos recebe primeiro voo da Flybondi

26 de janeiro de 2020 10:55:

A concessionária GRU Airport informou que recebeu, nesta tarde de sexta-feira, 24 de janeiro, o primeiro voo da companhia de baixo custo argentina Flybondi.

Segundo a empresa que adminitra o Aeroporto de Guarulhos, às 17h35, os primeiros 176 passageiros desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo. A aeronave escolhida pela companhia aérea para operar no Brasil, Boeing 737-800, foi recebido com o tradicional batismo por caminhões panthers da concessionária GRU Airport, no pátio de aeronaves.

O voo FO 5802 vai operar no GRU Airport três vezes, por semana, às segundas, quartas e sextas, com check-in no Terminal 2.