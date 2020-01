62 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

A praça Getúlio Vargas, nos cruzamentos entre as avenidas Tiradentes e Salgado Filho (nas proximidades da Câmara Municipal) e Tiradentes com a Esperança, no Centro, ganhou mais dois novos semáforos na madrugada desta quarta-feira (29) para melhorar o trânsito na região.

São equipamentos mais modernos, que sincronizam melhor o tempo de passagem dos veículos, bem como propiciam uma maior visibilidade para os usuários, principalmente durante o período diurno.

A intervenção viária é de grande importância para propiciar mais segurança e conforto a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Os trabalhos executados são supervisionados por agentes de trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU). As trocas totais de equipamentos antigos por novos se junta ao trabalho de colocação de mais de 1,7 mil lâmpadas de LED no lugar das incandescentes por toda a cidade.

“Esses equipamentos mais novos nos dão mais segurança. Tenho percebido que esse trabalho está sendo realizado em vários pontos do município. Eu rodo demais, em razão da minha atividade profissional, e só posso parabenizar essa iniciativa que visa a facilitar a vida de todos os cidadãos”, disse o vendedor de peças automotivas Sebastião Queiroz, de 36 anos, que circula, em média, 60 quilômetros por dia pelas ruas de Guarulhos.