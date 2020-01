Powered by Rank Math SEO

O CEU Paraíso-Alvorada fica na rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso

13:48:11

Fechada desde 2014 por problemas estruturais, a piscina do CEU Paraíso-Alvorada passou por uma ampla reforma e agora está totalmente recuperada e segura para cumprir sua função como espaço para atividades esportivas e de lazer. Neste sábado (1º) uma aula de hidroginástica, com início às 10h, e a apresentação do grupo de acrobatas Giggaacua Loucos marcam a abertura da piscina à comunidade.

A partir das 11h30 até as 16h, o uso da piscina estará liberado para o público. O CEU Paraíso-Alvorada recebe, em média, 50 mil frequentadores por mês para variados cursos, atividades culturais, esportivas e de lazer. Com a piscina em funcionamento, será possível oferecer aulas de natação e hidroginástica regularmente a partir de março.