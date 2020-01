//Um prefeito, preocupado com a nação

67 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Guarulhos é a principal porta de entrada do Brasil.

17:40:04

Por isso, nos reunimos nesta quarta-feira (29) com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir ações de combate à transmissão do coronavírus que fez mais de uma centena de mortos na China, com casos já relatados em outros países. Guarulhos está à disposição para participar das estratégias desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, principalmente no que diz respeito ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O ministro garantiu que não há motivos para pânico, mas que é importante focar as atenções neste momento para passar as informações corretas e, eventualmente, até equipamentos de proteção individual.

É preciso estar atento aos cuidados com a higiene pessoal, lavar as mãos, usar álcool em gel, utilizar lenços descartáveis para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e evitar aglomerações.

Agradecemos muitíssimo o deputado Cezinha de Madureira por intermediar essa importante agenda e se engajar com afinco nesta missão!

Fonte facebook