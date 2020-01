73 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Confirmando as previsões da Defesa Civil, o Rio Doce, em Linhares, começou a perder volume.

Por/ Ivan Vitoria 11:01:07

Dessa quarta-feira (29) para quinta (30), o nível caiu em mais de 60 centímetros. Mesmo assim, casas continuam inundadas.

Na manhã desta quinta, por volta de 7h30, a régua que fica no Cais do Porto, no Centro da cidade, marcava 5,02 metros. Nessa quarta, no mesmo horário, o rio estava com 5,63.

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que monitora toda a bacia do Rio Doce, em várias cidade de Minas Gerais o rio saiu da cota de alerta e volta ao nível considerado normal. Em Linhares, de acordo com a previsão da CPRM, a tendência é de queda durante o dia.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam em alerta e monitoram o Rio Doce, além de acompanhar os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos climáticos.

[30/1 10:47] Curso Elaborado Pela Gazeta News Guarulhos: Rio Doce baixou mais de meio metro nas últimas 24 horas em Linhares.