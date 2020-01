72 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

por/ Ivan Ribeiro

13:06:15

Agora é Lei, Começa a Valer hoje dia 31 O Prazo Para o Uso Obrigatório da Placa Mercosul em todos os Estados do País.

A data foi estipulada na Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de julho do ano passado, que determina que os estados devem utilizar o novo padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV) a partir de 31 de janeiro de 2020. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que não tiver aderido ao novo padrão da PIV, não conseguirá emplacar novos veículos.