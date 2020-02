68 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

O Centro de Educação Unificado (CEU) Paraíso-Alvorada recebe neste sábado (8), às 10h, a 17ª edição do Você na Prefeitura com a disponibilização de diversos serviços. Trata-se de um programa que fomenta a comunicação dos moradores da cidade com o órgão público, mediante solicitações e sugestões de melhorias. Os munícipes serão recepcionados pelo prefeito Guti e representantes de todas as secretarias municipais. As senhas serão distribuídas a partir das 9h.

O objetivo é promover a desburocratização dos processos públicos e intensificar a interação popular. Nesta edição haverá serviços como emissão de carteira de trabalho, vagas de emprego via Ciet, testes rápidos de saúde, atendimento da Sabesp e da EDP São Paulo, além de apresentações culturais.

Serviço

17ª edição do Você na Prefeitura

Local: CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso)

Distribuição de senhas: 9h | Atendimento: 10h