Altas temperaturas e elevada umidade do ar causada pelas chuvas de verão são condições que propiciam a proliferação dos escorpiões. Tais fatores, somados ao crescimento das cidades sobre áreas antes ocupadas por florestas, fazem do verão a época do ano com mais registros de incidentes entre humanos e esses animais, cuja dolorosa picada pode causar graves consequências, principalmente para crianças e idosos.

Para tirar as dúvidas de crianças e adultos sobre escorpiões, suas características, prevenção e primeiros socorros, a equipe de Educação Ambiental do Zoológico de Guarulhos promove nesta quarta-feira (5) e também nos próximos dias 12 e 18, sempre às 9h e às 13h, sessões do Papo Animal sobre escorpiões. A participação é livre, gratuita e não requer inscrição. Basta chegar e se enturmar.

A atividade é parte da programação de fevereiro do zoo, que terá ainda encontros sobre os impactos do tráfico de animais e do uso do cerol sobre os animais, importância das abelhas para a manutenção da vida no planeta, dengue, zika e chikungunya, serpentes, entre outros assuntos. A agenda completa está disponível em https://www.facebook.com/zoologico.guarulhos/.

Serviço

Zoológico de Guarulhos

Rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França

Entrada e estacionamento gratuitos

