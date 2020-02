//Prazo de vencimento prorrogado do IPTU termina hoje

55 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

A chance de aproveitar o prazo de vencimento prorrogado do IPTU 2020 com valor congelado termina na sexta-feira (7) para o pagamento da primeira parcela do IPTU ou da cota única (à vista) com 10% de desconto. A Prefeitura de Guarulhos estendeu a data para auxiliar o munícipe, proporcionando mais tempo e tranquilidade para planejar as finanças. O boleto atualizado deve ser consultado no endereço http://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/, com o bloqueador de pop-up do navegador desabilitado. 11:23:57

Todos os munícipes podem quitar o IPTU dentro do novo prazo, sem multas e garantindo os descontos de pontualidade do tributo. Apesar da facilidade para obter o documento pela internet, as pessoas que preferirem podem se dirigir a uma das unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão para solicitar a emissão do boleto para o primeiro pagamento.

Fotos: Divulgação/PMG