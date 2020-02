11 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Ator de grande sucesso na televisão, Milton Gonçalves, de 86 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico e está internado, no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.De acordo com boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar, nessa terça (11), Milton recebeu atendimento clínico e cirúrgico. Além disso, informou que que o estado de saúde “inspira cuidados”.

por/ Ivan Ribeiro 09:29:18

Leia o comunicado na íntegra: “O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves deu entrada na unidade na manhã da última segunda-feira,10/02, em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontra-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira