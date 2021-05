2ª parcela do Auxílio Emergencial é antecipada, veja novo calendário

Rede Gazeta News Guarulhos

A segunda parcela do auxílio emergencial será antecipada pela Caixa Econômica Federal, segundo o banco o calendário será antecipado para os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico que não recebem o Bolsa Família, conforme divulgado nesta quinta-feira (13). Os inscritos do programa Bolsa Família que recebem o auxílio não terão o calendário antecipado, mantendo o mesmo calendário.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Antecipação

De acordo com a Caixa os pagamentos para nascidos em janeiro terá inicio no dia 16 de maio, como previsto no calendário inicial, no entanto os beneficiários dos meses seguintes terão as parcelas antecipadas.

Logo, o calendário da segunda parcela referente ao deposito em conta poupança social digital que seria finalizada dia 16 de junho será encerrado no dia 30 de maio, quando os nascidos de dezembro vão receber a segunda parcela.

A antecipação do calendário de depósito em conta poupança social digital fará com que o banco também possa antecipar o calendário referente a saque em espécie e transferência bancária.

Novo calendário

Calendário de depósito em conta poupança social digital

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 16 de maio 16 de maio Fevereiro 19 de maio 18 de maio Março 23 de maio 19 de maio Abril 26 de maio 20 de maio Maio 28 de maio 21 de maio Junho 30 de maio 22 de maio Julho 02 de junho 23 de maio Agosto 06 de junho 25 de maio Setembro 09 de junho 26 de maio Outubro 11 de junho 27 de maio Novembro 13 de junho 28 de maio Dezembro 16 de junho 30 de maio

Calendário de saques

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 08 de junho 31 de maio Fevereiro 10 de junho 01 de junho Março 15 de junho 02 de junho Abril 17 de junho 04 de junho Maio 18 de junho 08 de junho Junho 22 de junho 09 de junho Julho 24 de junho 10 de junho Agosto 29 de junho 11 de junho Setembro 01 de julho 14 de junho Outubro 02 de julho 15 de junho Novembro 05 de julho 16 de junho Dezembro 08 de julho 17 de junho

