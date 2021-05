3ª edição da Campanha de Doação de Sangue do Esporte Clube Sírio será neste sábado, 22 de maio

A campanha é realizada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Neste dia, os acompanhantes dos associados do Clube terão isenção da taxa de convidado.

O Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio, denominado como Sírio do Bem, realizará no dia 22 de maio, sábado, a terceira edição da Campanha de Doação de Sangue. As coletas serão realizadas das 9h às 16h, na Sala Damasco, localizada no térreo da sede do clube (Av. Indianópolis, 1192, Planalto Paulista). A campanha é realizada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que disponibilizará todos os equipamentos e enviará os profissionais ao local para realizarem a coleta.

A iniciativa é direcionada para os associados do Clube e para seus convidados. Neste dia, quem participar da campanha estará isento da taxa de convidado. Todos os protocolos de cuidado sanitário serão tomados para resguardar todos os doadores, assim como os funcionários.

As outras duas edições da campanha foram realizadas em fevereiro e outubro de 2019. Em 2020, não foi possível ser realizada, devido à pandemia de covid-19. Foi necessário um período de tempo para que todos pudessem se readequar à nova realidade, para ser possível realizar uma nova campanha.

Serviço:

O quê: terceira edição da Campanha de Doação de Sangue do Esporte Clube Sírio

Quando: 22 de maio, sábado

Onde: Sala Damasco, no térreo da sede do Clube – localizado na avenida Indianópolis, 1192, Planalto Paulista

